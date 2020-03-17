Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için değişiklik teklifi
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA, koronavirüs tehditinin geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi finalinin 27 Haziran'da, UEFA Avrupa Ligi finalinin ise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.
UEFA koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı önce EURO 2020’yi ardından da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa organizasyonlarını erteleme kararı aldı. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da yapılacaktı.
Şampiyonlar Ligi Final Maçı 30 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da oynanacaktı. UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanan final maçını ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.
UEFA Avrupa Ligi final maçı ise Polonya’da oynanacaktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu maçın da ertelenmesine karar verildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin ise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.
Etiketler: UEFA son dakika şampiyonlar ligi Avrupa LİgiSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 21:28
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