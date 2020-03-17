Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki taraf arasındaki görüşme doğruladı.

"Altay Kulübünün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur."

Görüşmeler neticesinde iki tarafın sezon sonunda yeniden bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

"Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bugün itibarıyla gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."

Altay'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimi de Fenerbahçe'nin talip olduğu teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kulüpte kalacağını açıkladı.

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir.

Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hakettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir.

Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından itibaren kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz."