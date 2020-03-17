Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
EURO 2020 ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA, 55 ülke federasyonunun onayı ile EURO 2020’yi, 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e erteledi.
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecekti.
Norveç Futbol Federasyonu da duyurdu
Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu.
Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.
UEFA, yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri üye ülke federasyonlarının telekonferansla katıldığı bir toplantıyla bugün masaya yatırıyor. Toplantıdan EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleriyle ilgili önemli kararların çıkması bekleniyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 16:01
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