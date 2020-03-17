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Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi
[Fotoğraf: AA]
Rusya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligleri 10 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi.
Rusya Futbol Federasyonu, Moskova'da yaptığı toplantıda tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs tehdidine karşı ülke liglerinde alınacak önlemleri görüştü.
Toplantıda, federasyon himayesinde düzenlenen tüm futbol organizasyonlarının 10 Nisan 2020'ye kadar askıya alınmasına karar verildi.
Etiketler: Rusya Futbol Federasyonu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:47
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Filede tüm organizasyonlar ertelendi
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