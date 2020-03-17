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UEFA'dan koronavirüs iptali
[Fotoğraf: Reuters]
Reuters Haber Ajansı, UEFA'nın EURO 2020 için Kopenhag'daki otel rezervasyonunu iptal ettiğini duyurdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs EURO 2020 için de tehdit oluşturuyor.
UEFA, EURO 2020'nin ev sahiplerinden olan Kopenhag'daki otel rezervasyonunu iptal etti.
Konuyu gündemine alan UEFA, katılımcı 55 ülkenin temsilcileriyle bugün bir toplantı yapacak.
Etiketler: UEFA son dakika otel rezervasyonu euro 2020Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:27
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