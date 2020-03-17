Alman kulübü Hertha Berlin, bir futbolcunun ‘koronavirüs’ testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun hemen diğer gruptan ayırıldığı; futbolcular, teknik ekip ve kulüp personelinin karantinaya alındığı, oluşan durum sonrasında oyuncuların bireysel çalışmalara devam edeceği belirtildi.

3 günlük bireysel çalışmaların ardından takım olarak bugün yapılması planlanan antrenman öncesinde böyle bir durum yaşanması üzerine, oyunculara yeni bireysel antrenman programları verildiği, başka vaka olup olmadığının kontrol edileceğini bilgisi verildi.

Michael Preetz: En önemli şey kurallara uyulması

mavi-beyazlı ekibin sportif direktörü Michael Preetz, şimdilik oyuncuların evlerinde bireysel antrenmanlara devam edeceğini ifade etti.

"Vaka sayındaki hızlı artış sonrasında virüs er ya da geç takımda görülebilirdi. Şu anda en önemli şey herkesin kurallara uyması. Durumu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Takım sahada birlikte durabilene kadar, oyuncular evlerinde antrenörlerimizin verdiği günlük antrenmanlarını yapacaklar."