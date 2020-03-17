Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın oynanan futboldan memnun değil.

Türk Telekom stadı'nda ilk derbisine çıkan Yalçın, oyuncuların isteğini ise beğendi.

Siyah beyazlılar, Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına da ara veremden başladı. Takımdaki eksikler Sergen Yalçın'ı düşündürüyor.

Galatasaray karşılaşmasında sarı kart gören Burak Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle derbiyi tamamlayamayan Gökhan Gönül ve Boateng'in de hafta sonunda görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın bu oyuncuların yokluğunda Fraport Tav Antalyaspor mücadelesinde zorunlu rotasyon yapacak.

Yalçın’ın kadroda kimlere şans vereceği ise hafta içinde yapılacak antrenmanlardan sonra belli olacak.