Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 6 maçta ilk golü atmasına rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı.

Son iç saha maçında Yukatel Denizlispor’u konuk eden sarı lacivertliler, Ozan Tufan ile öne geçti.

75. dakikada 2-1 geriye düşen Fenerbahçe, duraklama dakikalarında Serdar Aziz'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.

Antalya deplasmanında da aynı senaryo yaşandı.

Muriç ile öne gecen Fenerbahçe, Zajc'ın 90. dakikada attığı golle İstanbul'a bir puanla döndü.

Sarı Lacivertliler, Trabzon'da ise sezonun en erken gollerinden birini attı.

Kruse ile öne geçen Fenerbahçe, Sörloth ve Novak’ın gollerine engel olamadı ve maçı 2-1 kaybetti.

Sarı lacivertliler, Galatasaray mücadelesinde de skoru tutamadı.

Kruse'nin penaltı golüyle derbiye avantajlı başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine 3 -1 yenildi ve 20 senelik seri bozuldu.

Kadıköy'deki Trabzonspor maçında Rodrigues ile öne geçen Fenerbahçe, Ekuban'ı durduramadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Ligin 5. haftasında Alanya deplasmanında Tolga Ciğerci sarı lacivertlileri öne geçirdi.

Junior Fernandes ve Papiss Cisse'nin golleri ile turuncu lacivertliler 3 puanın sahibi olmuştu.

Bu sezon 6 maçta ilk golü atan Fenerbahçe, bu mücadelelerin 3’ünü kaybetti, 3’ünde de berabere kaldı.