Süper Lig'de 49 puanla zirve yarışının içinde yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle dikkati çekiyor.

Ligde 3'ü geçen, 25'i bu sezon olmak üzere 28 karşılaşmada da gol atma başarısı gösteren Sivas ekibi, 26. haftada dün deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilerek bu seriyi sürdüremedi.

Sivasspor bu sezon ligde geride kalan 26 haftada 47 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 29 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bundan önce, geçen sezonun 31. haftasında 3 Mayıs 2019'da sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Öte yandan şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile 1-1, Galatasaray'ın ise Beşiktaş ile golsüz berabere kaldığı haftada puan kaybı yaşayan kırmızı-beyazlılar, zirve yarışında yara aldı.