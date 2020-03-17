Koronavirüs salgını sebebiyle basketbol dünyasından erteleme ve iptal haberleri gelmeye devam ediyor.

Avrupa'nın en önde gelen liglerinden birine sahip olan İspanya'da 2 haftalık erteleme süresi uzatıldı.

Bir araya gelen 18 takımın yöneticileri, maçların 24 Nisan'a kadar ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bir başka erteleme haberi de İsrail'den geldi.

Tomer Ginat'ta koronavirüs

Hapoel Tel Aviv kaptanı Tomer Ginat'ta koronavirüse rastlanılmasının ardından kulüp temsilcileri toplandı.

Toplantıda liglerin süresiz olarak askıya alınması konusunda uzlaşmaya varıldı.

Bu kararla birlikte Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv gibi takımlarda forma giyen yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye başladı.

Pitino ile yollar ayrıldı

Yunan ekibi Panathinaikos'ta ise ikinci Rick Pitino dönemi sona erdi.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi ve Yunanistan Ligi'nde sezona ara verilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Pitino, kolej ligi takımlarından Iona ile anlaşmaya vardı.

Pitino'nun bu hamlesinin ardından Panathinaikos'un yola yardımcı koç George Vovoras ile devam etmesi bekleniyor.

67 yaşındaki Pitino, Yunanistan Milli Takımı'nın da başına getirilmişti.

Tecrübeli koçun Kolej Ligi'ne dönmesinin ardından Yunan Milli Takımı'ndaki geleceği de merak konusu oldu.