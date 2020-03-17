Ankara'da yaşayan doğuştan işitme engelli 15 yaşındaki İlkay Özer, öğretmeninin yönlendirmesiyle 13 yaşında güreşe başladı.

İşitme engellilerde olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan antrenörü İlhan Çıtak'ı örnek alan İlkay, yaklaşık 2 sene önce başladığı güreşte, şubat ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak, milli takıma seçildi.

Azmiyle herkese örnek olan İlkay Özer, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Çok hırslıyım, bayrağımı çok seviyorum"

Genç sporcu, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları için geldiği Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. İlkay Özer, öğretmeninin kendisini güreş antrenmanlarına davet etmesiyle bu spora başladığını belirtti.

"Güreşe Ankara'da başladım. 2 senedir güreş yapıyorum. Şubat ayında Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'nda hedefim büyük. Çalışmalarım güzel gidiyor. Çok hırslıyım, bayrağımı çok seviyorum. İnşallah bayrağımızı birinci sırada göndere çektireceğim."

İlkay Özer, küçükken futbol oynarken bacağından sakatlık geçirdiğini ancak güreş sayesinde bunu atlattığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

İlkay Özer, ilk olarak milli takıma seçilme hedefini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Şimdi Trabzon'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyorum. Hedeflerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Engelli olan herkesi spor yapmaya davet ediyorum. İster futbol ister basketbol ister voleybol olsun mutlaka spor yapsınlar."