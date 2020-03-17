Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi.

Elmas Lig'de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan'da Katar'da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de Çin'de düzenlenmesi planlanıyordu.

Açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos'ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.