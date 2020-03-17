Koronavirüs tehdidi tüm dünyayı alarma geçirdi. Salgın spor camiasını da derinden etkiledi. Organizasyonlar ertelendi, ya da iptal edildi.

Dünyayı etkisi altına alan virüs 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için de büyük tehlike oluşturuyor.

Konuyu gündemine alan UEFA, katılımcı 55 ülkenin temsilcileriyle bugün bir toplantı yapacak.

Futbolun paydaşları, telekonferans yönetimi ile yapılacak toplantıda 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin erteleme ya da iptali, toplantının ana gündem maddesi olacak.