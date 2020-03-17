Fenerbahçe’nin bu sezonki en etkili oyuncusu olan Kosovalı santrfor, son haftalarda oldukça formsuz.

İlk 19 haftada 12 gol atan sarı lacivertli futbolcu, son 7 maçta ise sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Son karşılaşmalarda gol yollarında etkisiz kalan Vedat Muriç'in pozisyona girmekte de zorlandığı görüldü.

Kosovalı santrfor, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalmasına rağmen isabetli tek bir şut çekemedi.

Muriç'in formsuzluğu Fenerbahçe’yi de olumsuz etkiledi. Sarı lacivertliler Kosovalı futbolcunun etkili olamadığı son 7 maçta 4 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon Muriç'in gol attığı 11 maçın 10'unu Fenerbahçe kazanırken bir maç berabere sona erdi.

Sarı lacivertlilerin yenildiği 8 maçın Vedat Muriç'in gol atamadığı karşılaşmalar olması, Kosovalı futbolcunun takımı için önemini de ortaya koydu.