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Galatasaray'da koronavirüs önlemleri
[Fotoğraf: Galatasaray Spor Kulübü]
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde çalışanlarının uzaktan çalışma düzenine geçtiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın yarından itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmesini kararlaştırmıştır." denildi.
Etiketler: Galatasaray yeni tip koronavirüs kovid-19 evinde kalSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:46
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