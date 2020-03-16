Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve organizasyonlar iptal edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı 'koronavirüs' paylaşım ile taraftarlara uyarılarda bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda salgından korunmak için kişisel temizliğe önem verilmesi ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunuldu.

"COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kişisel temizliğimize özen gösterip sosyal mesafemizi lütfen koruyalım. Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım. "