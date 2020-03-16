Medipol Başakşehirli Demba Ba durdurulamıyor. Senegalli futbolcu, Süper Lig'de son haftalarının en formda oyuncusu.

34 yaşındaki forvet, Trabzonspor deplasmanında attığı golle takımına şampiyonluk yarışında çok değerli bir puan kazandırdı.

Tecrübeli oyuncu, son 10 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 5 asistle takımını zirveye taşıdı.

Son 10 haftanın sadece 3'ünde gol atamayan Senagalli oyuncu, fileleri havalandıramadığı karşılaşmalarda da asistleriyle ön plana çıktı.

Turuncu lacivertliler, Demba Ba'nın skora katkı sağladığı 10 karşılaşmanın 8'ini kazandı, ikisinde ise eşitliği bozamadı.

Senegalli yıldız, son 10 maçtaki gol ve asistleriyle takımına 12 puan kazandırdı.

Demba Ba'nın takımı için ne kadar önemli olduğu 19. haftadaki Fenerbahçe maçında da görüldü.

Tecrübeli futbolcunun kart cezası nedeniyle forma giyemediği müsabakayı, Medipol Başakşehir 2-0 kaybetmişti.