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Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıda bulundu.
Donk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
"Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum."
Etiketler: Galatasaray Ryan Donk yeni tip koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:52
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