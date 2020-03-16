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Beşiktaş'tan koronavirüs tedbiri
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, koronavirüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Etiketler: koronavirüs BeşiktaşSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:46
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