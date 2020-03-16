Haber Giriş: Kaynak: AA
Ömer Bayram'dan kötü haber
Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde sağ elinde kırık oluşan ve karşılaşmayı öze bandajla tamamayan Ömer Bayram'ın el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında dün Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan derbide düşmesiyle sağ elinde kırık oluşan Ömer'in karşılaşmayı özel bandajla tamamladığı kaydedildi.
Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edildiği aktarıldı.
Tecrübeli futbolcu, birkaç gün içinde ameliyat edilecek.
Etiketler: Ömer Bayram GalatasaraySon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:23
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