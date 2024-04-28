Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi

Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan Hatice Sabahi, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sabahi'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybedip açık kapıdan düşen Sabahi, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.