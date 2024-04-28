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Türkiye
AA 28.04.2024 17:02

Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi

Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünün açık kapısından yola düşmesi sonucu yaralanan 75 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi

Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan Hatice Sabahi, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabahi'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybedip açık kapıdan düşen Sabahi, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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