Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle kazanan Trabzonspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bıraktı.

Ligde namağlup unvanını sürdüren Trabzonspor, bu galibiyetle de yenilmezlik serisini 25 maça çıkarttı.

Bordo mavililer haftayı 33 puanla lider tamamladı. Gaziantep Futbol Kulübü ise, 15 puanda kaldı.

19. dakikada Abdülkadir Ömür'den müthiş gol. Sağ kanattan taç çizgisine yakın bölgeden kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top direkt ağlarla buluştu. 1-0.

42. dakikada Djaniny fark ikiye çıkardı. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahası yayı üzerine uzun gönderdiği topu o bölgede kontrol eden Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girip sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top uzak köşeden filelerle buluştu. 2-0.

45. dakikada Cornelius 3-0 yaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny, topu sol taraftaki Cornelius'a aktardı. Cornelius da sol ayağının içiyle vuruşunu yaparak sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 3-0.

Trabzonspor'da ısınma esnasında sakatlanan Erce Kardeşler kadrodan çıkarıldı. Mücadeleye Arda Akbulut başladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, Edgar çizgi önünde topu kafayla çıkardı.

14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

GOL - 19. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 42. dakikada bordo-mavili ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, filelere gitti. 2-0

GOL - 45. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Nwakaeme'nin sert şutunda, kaleci Günay Güvenç tehlikeyi önledi.

62. dakikada Kitsiou'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Arda Akbulut'u geçen top direğe çarparak auta çıktı.

64. dakikada Doğan Erdoğan'ın ortasında son olarak yakın mesafeden Ertuğrul Ersoy'un dokunduğu top, yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

76. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Günay, tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Maxim'in soldan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay.

Trabzonspor: Arda Akbulut, Dorukhan Toköz (Dk. 87 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir (Dk. 81 Peres), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Yusuf Sarı), Djaniny, Nwakaeme (Dk. 87 Yunus Mallı), Cornelius (Dk. 69 Denswil)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Sagal), Caulker, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 57 Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 72 Yusuf Türk), Recep Niyaz (Dk. 81 Furkan Soyalp), Kitsiou, Maxim, Dicko (Dk. 73 Merkel)

Goller: Dk. 19 Abdülkadir Ömür, Dk. 42 Djaniny, Dk. 45 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Dicko, Dk. 23 Ertuğrul Ersoy, Dk. 45 Maxim, Dk. 75 Djilobodji (Gaziantep FK)