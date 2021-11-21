Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlattı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabildi.

Bunun üzerine hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar verdi. Oyuncular, soyunma odasına gitti.

Maçın devam edip etmeyeceği ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor. Fransız basınındaki haberlere göre, Payet'e şişe fırlatan taraftar tespit edildi ve stattan çıkarıldı.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.