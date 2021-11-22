Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Avcı'dan 4 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşısına, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçındaki ilk 11’inden 4 farklı isim ile çıktı.

Deneyimli teknik adam, kart cezalısı Uğurcan'ın yerine kalede Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Edgar Ie'e, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik’in yerine Siopis’e, hücum hattında da sakatlığı bulunan Bakasetas’ın yerine Cornelius’a görev verdi.

Cezalı Uğurcan’ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Hüseyin, Hamsik, Bakasetas, Gervinho ve Koita ile Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.

Kaptanlık Abdülkadir Ömür'de

Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını genç oyuncu Abdülkadir Ömür taktı.

Erce ısınırken sakatlandı

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunde esame listesine yazılan Erce Kardeşler, ısınırken sakatlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağ ayak arka adalesini tutarak sahayı terk eden Erce Kardeşler'in yerine kaleye Arda Akbulut geçti. Yedek kaleci olarak da Muhammet Taha Tepe kadroya dahil edildi.

Arda, en son 13 Şubat 2020'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanılan kupa karşılaşmasında forma giymişti. Bordo-mavili futbolcu, 648 gün sonra takımının kalesini korudu.

Genç kaleci motosikletle maça yetişti

Erce Kardeşler’in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe ise maça motosiklet ile yetişti ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldı.

Peres 3 maç sonra kadroda

Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının 51. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sağ bek Bruno Peres, tedavisinin ardından 3 maç aradan sonra takıma geri döndü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil ettiği Peres’i yedek kulübesinde oturturken, sağ bekte yine Dorukhan görev aldı.

Tribünlerin büyük bölümü doldu

Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından uzun bir aradan sonra tribünlerin tam kapasiteye çıkarılması sonrasında Trabzonspor'un iç sahada çıktığı ilk maçında bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin önemli kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi