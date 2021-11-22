İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, İran Futbol Federasyonu, Koudaei ile ilgili cinsiyet tartışmalarını gündeme taşıyan Ürdün Futbol Federasyonu aleyhine AFC Etik ve Disiplin Komitesi'ne mektup gönderdi.

İran bu mektupla Ürdün Futbol Federasyonu'ndan resmen şikayetçi oldu.

AFC'ye bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonu'nun "söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını" talep etmesi, İran'da büyük tepkilere yol açmıştı.

2022 AFC Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan İran, son maçında Ürdün ile karşılaşmıştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltı atışlarına geçilmişti. İki kurtarış yapan ve İran'ın maçı 4-2 kazanarak kupaya katılmasını sağlayan kaleci Koudaei, bu başarısıyla değil Ürdün Futbol Federasyonu'nun iddiasıyla tartışmaların odağındaki isim olmuştu.

İranlı sosyal medya kullanıcıları, Twitter ve diğer mecralarda Koudaei adıyla açtıkları hashtaglerle milli oyuncuya destek verirken kadın hakları kuruluşlarının olaya sessiz kalmasına tepki gösterilmişti.

Tahran Büyükşehir Belediyesi de Koudaei'ye destek amacıyla başkentin en hareketli noktaları olan Veli Asr, Haftom Tir ve Fatemi meydanlarında milli futbolcunun posterlerini asmıştı.