Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İranlı voleybolcu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynanan maçta sakatlandı.

"Sporcumuzun maç sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucu sağ ayak kemiğinde kırık tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Sporcumuz Seyed Mousavi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."