Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçeli voleybolcu Mousavi'nin ayağı kırıldı
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın İranlı oyuncusu Seyed Mohammad Mousavi'nin ayağında kırık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İranlı voleybolcu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynanan maçta sakatlandı.
"Sporcumuzun maç sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucu sağ ayak kemiğinde kırık tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Sporcumuz Seyed Mousavi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Seyed Mohammad Mousavi’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) November 22, 2021
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Etiketler: Voleybol Fenerbahçe
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