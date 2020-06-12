Lider Trabzonspor Süper Lig'e galibiyetle döndü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 87 gün sonra Göztepe maçıyla sahaya çıkan bordo-mavililer, İzmir deplasmanında 3-1 kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.

Trabzonspor 17'de Nwakaeme'nin golüyle öne geçti, 41'de Guilherme kırmızı kart gördü.

Konuk takım 52'de Ekuban'ın penaltı golüyle rahatladı: 0-2.

Göztepe 57'de Alpaslan'ın penaltısıyla farkı 1'e indirse de son sözü 84'te Abdulkadir Ömür söyledi.

Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Trabzonspor iddiasını sürdürdü, Göztepe ise 37 puanda kaldı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK FIRSAT TRABZONSPOR'DAN 2. dakikada Trabzonspor büyük bir tehlike yarattı. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Novak yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Beto topu kornere çeldi.

TRABZONSPOR YİNE GOLE YAKLAŞTI 5.dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına etkili bir orta yolladı. Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci güçlükle topu kornere çelmeyi başardı.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 16. dakikada Trabzonspor organize bir hücumla golü buldu. Sağ kanatta kısa paslaşmalarla son çizgiye inen Pereira kale sahasına harika bir orta yolladı. Yakın mesafede iyi yer tutan Nwakaeme düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

22. dakikada Nwakaeme yine sol kanatta topla buluştu ve rakiplerinden sıyrılıp çaprazdan şutunu attı fakat top yakın direğin dibinden dışarı gitti.

TRABZONSPOR YİNE KAÇIRDI 34. dakikada ani gelişen Trabzonspor hücumunda topla buluşan Sörloth süratle ceza sahasına yaklaşıp pasını sağ taraftaki Ekuban'a verdi. Ekuban çaprazdan karşı karşıya pozisyonda kaleci Beto'yu geçemedi.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI 41. dakikada Guilherme, Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük'ten ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 üstün tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI 50. dakikada Orta alanda topla buluşan Sörloth topu süratle rakip sahaya taşıdı. İki rakibine rağmen ceza sahasına giren Sörloth, Poko'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı işaret etti.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 52. dakikada penaltıda topun başına geçen Ekuban düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 0-2

GOL - GÖZTEPE FARKI BİRE İNDİRDİ 57. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı bire indirdi. 1-2

GOL - TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU 84.dakikada Trabzonspor ani gelişen bir hücumla üçüncü golü buldu. Sol kanattan hareketlenen Abdülkadir Ömür savunma arkasına hareketlendi ve topla buluştu. Ayağından açılan topa Beto müdahale etti ancak top bir kez daha Abdülkadir'e çarptı ve ağlarla buluştu.

Mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Hakem: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

Stat: Gürsel Aksel

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner (Dk. 77 Mossoro), Castro, Halil (Dk. 63 Kamil Wilczek), Napoleoni (Dk. 37 Poko), Serdar, Jerome (Dk. 77 Deniz Kadah)

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Serkan Asan), Nwakaeme (Dk. 67 Badou Ndiaye), Ekuban, Sörloth.

Gol: Dk. 16 Nwakaeme, Dk. 52 Ekuban (penaltı), Dk. 84 Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 57 Alpaslan (penaltı) (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 28 Guilherme, Dk. 56 Manuel da Costa (Trabzonspor), Dk. 59 Jerome, Dk. 79 Berkan (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 41 Guilherme (Trabzonspor)