Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip Beşiktaş'ı ilk yarıda bulduğu iki golle mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanda kalırken, Fraport TAV Antalyaspor puanını 33'e yükseltti.

Mücadelenin 15. dakikasında Antalyaspor, sağ kanattan gelişen atakta Sinan Gümüş'ün attığı kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Antalyaspor, 35. dakikada Amilton'un golüyle Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı.

Maçın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, 68. dakikada Adem Ljajic'in attığı golle farkı bire indirdi: 1-2. Mücadelede başka gol olmayınca konuk ekip Antalyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKELİ ATAK 4. dakikada Ruiz'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın ortasını uzak köşede Boateng kontrol etti, dar açıdan çektiği şut dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR TEHLİKE DAHA 7. dakikada Ruiz'in pasıyla yine ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

ANTALYASPOR GOLÜ BULDU 15. dakikada Amilton ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu Ersin kurtardı. Ardından uzak köşeye yaptığı ortasına Sinan Gümüş kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor Beşiktaş karşısında 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ANTALYASPOR ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI 47. dakikada Antalyaspor'da Sinan Gümüş'ün ceza yayı üzerinden çektiği şut üst direkte patladı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKELİ ATAK 53. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşunu kale çizgisinin üzerinde Veysel Sarı uzaklaştırdı.

55. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla buluşan Hutchinson çalımlarla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Boyd'un önüne bıraktı. Boyd'un vuruşunda Boffin topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi.

GOL - BEŞİKTAŞ FARKI BİRE İNDİRDİ 68. dakikada kale önünde Lens'in pasıyla topla buluşan Ljajic'in tek vuruşu ağları havalandırdı. 1-2

79. dakikada N'Koudou soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TAN NET FIRSAT 84. dakikada Ljajic'in ortasına Vida'nın kafası üst direkten döndü, ardından bir kafa daha vuran Vida'nın şutunu bu defa Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan (Dk. 77 Caner Erkin), Elneny, Diaby (Dk. 46 Kevin N'Koudou), Atiba, Boateng (Dk. 65 Umut Nayir), Boyd (Dk. 65 Jeremain Lens), Güven (Dk. 46 Adem Ljajic).

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Sangare (Dk. 66 Bünyamin Balcı), Veysel, Celutska, Kudryashov, Hakan, Fredy (Dk. 56 Ufuk Akyol), Sinan (Dk. 67 Paul Mukairu), Podolski (Dk. 85 Yekta Kurtuluş), Amilton, Jahovic (Dk. 85 Gustavo Blanco).

Sarı kartlar: Dk. 12 Nazım Sangare, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 53 Fedor Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Mohamed Elneny, Dk. 64 Victor Ruiz, Dk. 90+1 Domagoj Vida (Beşiktaş)

Goller: Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 68 Adem Ljajic (Beşiktaş)