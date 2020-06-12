Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-18 Ekim 2018'de düzenlenen 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda +63 kiloda mücadele eden Dilara Narin koparmada 92 kilo, silkmede 126 kilo ve toplamda 218 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

Müsabakayı birinci sırada tamamlayan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'de yasaklı madde kullanımı tespit edilmesi sonucu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına göre bu sporcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından oyunlardan diskalifiye edildi.

Böylece milli halterci Dilara Narin birinci sıraya yükselerek altın madalyanın yeni sahibi oldu. Dilara Narin'in altın madalyası, düzenlenecek törenle kendisine sunulacak.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da sporcu, antrenör ve yönetimlerinin yoğun çalışmalarının semeresini gördüklerini, Dilara Narin'in bu başarıyı hak ettiğini belirterek, milli sporcunun altın madalyanın yeni sahibi olmasına çok sevindiklerini ve kendisini kutladığını ifade etti.