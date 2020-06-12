Karşılaşmanın 14. dakikasında Fenerbahçe'de Ozan Tufan, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördu ve takımını 10 kişi bıraktı.

59. dakikada Mensah Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 87. dakikada Vedat Muriç skoru eşitledi.

88. dakikada Luiz Gustavo Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükseltirken ligin son sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor 22 puanda kaldı.

FIFA'nın 5 oyuncu değişikliği kararının onanmasının ardından Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında ev sahibi ekip 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Öte yandan müsabakanın ardından sarı lacivertli futbolcular sahanın ortasına giderek boş tribünleri selamladı ve müsabakayı statta takip edemeyen taraftarlarına galibiyeti hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN 1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ozan'ın uzak köşeye vuruşu az farkla auta gitti.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ 14. dakikada VAR kontrolünün ardından Ozan'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve bu yüzden Ozan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

KAYSERİSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 25. dakikada ceza sahasında oluşan karambolün ardından kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşu Falette'e de çarpıp kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 45+2. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından altı pasın sağ çaprazında topla buluşan Mevlüt'ün vuruşu direkten geri döndü.

FENERBAHÇE YİNE DİREĞE TAKILDI 45+3. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu önce kaleci Lung çeldi, ardından top üst direkten geri geldi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KAYSERİSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 49. dakikada Kravets'in ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Altay'da kaldı.

GOL - KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ 59. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bernard Mensah'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 0-1

77. dakikada Hes Kablo Kayserispor üst üste 2 pozisyondan yararlanamadı. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Djedje'nin pasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Mensah'ın şutunda kaleci Altay top kornere çeldi.

78. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın etkili ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza alanı önünde aldığı topla soldan içeriye hareketlenen Emre Belözoğlu'nun ortasında savunmada Situm'un eline çarpan topta hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - FENEBAHÇE EŞİTLİĞİ SAĞLADI 87. dakikada topun başına geçen Muric'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 88. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Yayın önünde topla buluşan Luiz Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falatte, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet (Dk. 80 Emre Belözoğlu), Rodrigues (Dk. 80 Tolga Ciğerci), Ferdi (Dk. 64 Vedat Muriç), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Miha Zajc)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Kravets (Dk. 81 Mario Situm)

Sarı kart: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 78 Sapunaru, Dk. 82 Bernard Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 59 Bernard Mensah (Hes Kablo Kayserispor) Dk. 87 Vedat Muriç (penaltı), Dk. 88 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)