Haber Giriş: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." denildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir koronavirüs testiSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 13:53
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