64. dakikada Mahmut Tekdemir'in attığı golle Başakşehir 1-0 öne geçti.

79. dakikada Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıktı.

Medipol Başakşehir aldığı bu galibiyetle lider Trabzonspor'la arasında puan farkı oluşmasına izin vermedi ve puanını 56'ya çıkardı. Turuncu-lacivertliler bu haftayı da averajla 2. sırada tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor ise 43 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN 11. dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.

45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKELİ ATAK 53. dakikada savunma arkasına sızan Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan korner kazandı. Bakasetas'ın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında yükselen Caulker topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

BAŞAKŞEHİR'DEN NET FIRSAT 60. dakikada kale önünde Crivelli'nin kafa pasıyla bir anda topla buluşan Aleksic'in vuruşunu araya giren Alanyaspor savunması taca gönderdi.

GOL - BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ 64. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı ortasına Mahmut kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

VAR İNCELEMESİ SONUCU PENALTI 74. dakikada Maçın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Yunan oyuncunun elle oynadığı kararına vararak penaltı noktasını gösterdi.

FARK 2'YE ÇIKTI 79. dakikada Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Edin Visca, sağ ayağıyla çok sert vurdu kaleci Marafona, çelmesine rağmen top ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı

Stat: Başakşehir Fatih Terim.

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Cem Satman.

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Dk. 87 Fredrik Gulbrandsen), Aleksic (Dk. 82 Mehmet Topal), Visca (Dk. 90+3 Robinho), İrfan Can (Dk. 82 Azubuike Okechukwu), Crivelli, Demba Ba (Dk. 88 Berkay Özcan).

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih (Dk. 73 Onur Bulut), Efecan (Dk. 86 Umut Güneş), Bakasetas, Fernandes, Cisse.

Sarı kartlar: Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes, Dk. 72 Georgios Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Gol: Dk. 64 Mahmut Tekdemir, Dk. 79 Visca (penaltı) (Medipol Başakşehir)