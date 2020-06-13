Maçın ilk yarısını ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald'ın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Konuk Kasımpaşa, 61. dakikada Mame Thiam ile eşitliği yakaladı. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiam, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk Kasımpaşa sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Kasımpaşa, puanını 29'a çıkardı ve kümede kalma şansını artırdı.

12 maçtır kazanamayan ve 25 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de kalma hedefinde yara aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KASIMPAŞA NET FIRSATI KAÇIRDI 8. dakikada Haddadi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Thiam topu kafayla indirdi. Koita kaleci ile karşı karşıya kaldı, hamlesini yaptı ancak Farnolle topu uzaklaştırdı.

HAKEM PENALTI KARARI VERDİ 12. dakikada Kasımpaşa'da Thiam, rakip ceza sahası içinde kaleci Farnolle'ün müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

VAR İNCELEMESİ SONUCU PENALTI İPTAL EDİLDİ 18. dakikada VAR incelemesi sonucunda hakem Halil Umut Meler, Kasımpaşa lehine verdiği penaltı kararını ve Yeni Malatyaspor kalecisi Fabien Farnolle'ün sarı kartını iptal etti.

GOL İPTAL EDİLDİ 22. dakikada Yeni Malatyaspor, 19. dakikada Afriyie Acquah ile 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

KASIMPAŞA BOŞ KALEYE ATAMADI 38. dakikada Quaresman'nın ortasında Koita bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı attı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 42. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelen ortada Umut Bulut'un zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

GOL - YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ 45+3. dakikada Chebake'in sağ kanatta son çizgiden yaptığı ortada Donald topu ağlarla buluştu.1-0

Mücadelenin ilk yarısını BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Bifouma'nın sert şutunda, savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

GOL - KASIMPAŞA SKORU EŞİTLEDİ 61. dakikada Robin Yalçın'ın yaptığı pas hatası sonrası araya giren Thiam, ceza sahasına girerek karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ve Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi. 1-1

GOL - KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ 67. dakikada Thiam, ceza sahası içerisinde çapraz açıdan çektiği enfes şutla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 1-2

82. dakikada Yeni Malatyaspor, Bifouma'nın ceza sahası dışından çektiği şutla gole yaklaştı, top az farkla dışarı çıktı.

90+1. dakikada hızlı atağa çıkan ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Umut Bulut, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayıp, şutunu çekti. Ancak Kasımpaşa savunmasında araya giren Meriah, mutlak bir gole izin vermedi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Chebake, Mina, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Umut Bulut, Bifouma (Dk. 88 Erkan Kaş), Acquah (Dk. 76 Murat Yıldırım), Donald (Dk. 76 Ahmed Ildız), Kjartansson (Dk. 68 Fofana)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Sarlija, Meriah, Haddadi, Hajradinovic (Dk. 72 Tarkan Serbest), Thiam (Dk. 86 Yusuf Erdoğan), Quaresma (Dk. 65 Ndongala), Aytaç Kara (Dk. 86 Pavelka), Hadergjonaj, Koita

Sarı kartlar: Dk. 40 Oussama Haddadi, Dk. 90+8 Zvonimir Sarlija (Kasımpaşa) Dk. 90+3 Issam Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Goller: Dk. 45+2 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 61 ve 67 Mame Thiam (Kasımpaşa)