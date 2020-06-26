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Lewandowski Almanya'da sezonun futbolcusu seçildi
[Fotoğraf: AFP]
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih takımında forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildi.
Bundesliga'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, Robert Lewandowski'nin bu sezon 8 kez "ayın futbolcusu" olduğu anımsatılarak şimdi de "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildiği aktarıldı.
Polonyalı golcünün sezona mükemmel başlayarak ağustosta "ayın futbolcusu" seçildiğinin, bu güçlü performansını sezon boyunca sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada, Lewandowski'nin gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldığına işaret edildi.
"Sezonun futbolcusu" seçiminde taraftarların yanı sıra uzmanların oylarının da dikkate alındığına işaret edilen açıklamada, Lewandowski'yi Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Bayer Leverkusenli futbolcu Kai Havertz'ın takip ettiği kaydedildi.
Etiketler: bayern münih Robert Lewandowski sezonun futbolcusuSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 20:39
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