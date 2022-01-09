Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Leicester City, Ozan Tufan'lı Watford'u üzdü
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Federasyon Kupası'nda son şampiyon Leicester City, Watford'u 4-1 yenerek 4. tura çıktı. Watford'da milli oyuncu Ozan Tufan, 64 dakika sahada kalırken Leicester'da sakatlığı süren milli oyuncu Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
King Power Stadı'nda Watford'u konuk eden Leicester City'e turu getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Youri Tielemans, 25. dakikada James Maddison, 54. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Marc Albrighton attı.
Milli oyuncu Ozan Tufan'ın ilk 11'de başlayarak 64 dakika sahada kaldığı konuk ekibin tek golü, 27. dakikada Joao Pedro'dan geldi.
Leicester City'de sakatlığı devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.
Etiketler: İngiltere
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