Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid dört dörtlük
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında lider Real Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 4-1 mağlup etti.
Lider Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 43-penaltıdan, Dk. 88) ve Vinicius (Dk. 52, Dk. 61) kaydetti.
Valencia'nın tek golü ise Gonçalo Guedes'den (Dk. 76) geldi.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 49'a çıkarırken Valencia 28 puanda kaldı.
La Liga'da iki maç eksiği olan ve 41 puanı bulunan Sevilla, ikinci sırada yer alıyor. Barcelona ise 32 puanla 6. sırada yer alıyor.
Etiketler: Real Madrid İspanya
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