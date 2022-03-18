Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaşadıklarını anlatan 43 yaşındaki İngiliz teknik adam, "Nasıl olduğunu bilmiyorum, golü kutlarken yaptım. Sanırım bir şeye vurdum ve iki dakika sonra elim titremeye, sonra da ağrımaya başladı." diye konuştu.

Basın mensuplarının "Galibiyet için kaç kemik daha feda etmeye hazırsın?" sorusuna Lampard, "Her maç bir tane alabilirler." yanıtını verdi.

Ligde zor günler geçiren Everton, sahasında Newcastle United'ı 90+9. dakikada Alex Iwobi'nın golüyle 1-0 yendi.

Liverpool temsilcisi, 25 puanla küme düşme hattının üstünde yer alıyor.