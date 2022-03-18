Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray karşısında 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş, kazanarak yeni bir seriyi başlatmak istiyor.

29 haftada 45 puan toplayan Beşiktaş, sahasındaki 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının 4'ünü kazanan Kartal, 2 maçta ise eşitliği bozamadı.

Kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi Emre Bilgin koruyacak. 18 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’de ilk kez forma giyecek.

Sakatlıkları devam eden Pjanic, Oğuzhan, Wellinton ve Mert Günok da takımdaki yerini alamayacak.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.