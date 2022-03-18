Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 45 puan ve averajla 7'inci sırada yer alan Adana Demirspor, 4'üncü sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyet alamayan Başakşehir 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarına katılma yarışında oldukça önemli bir maça çıkacak olan iki ekip arasında oynanan toplam 11 maçta Adana Demirspor’un galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.