Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-11 Nisan 2021 tarihlerinde İtalya'nın Varese şehrinde Uluslararası Kürek Federasyonunun organize ettiği Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası Yarışları'na Türk Milli Takımı katıldı.

Büyük Erkek 1x yarışını başarıyla bitiren Onat Kazaklı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize aldı.

Köyceğiz'deki kampın bitiminde milli takım sporcularına yapılan PCR testlerinin sonucuda 4 kişinin testi pozitif çıktı. Testleri negatif çıkan sporcular İtalya'ya seyahat edebilecek.

"Avrupa Şampiyonası'nda yarışlarımız devam etmekte iken, eve dönüş (uçağa biniş) için yaptırdığımız rutin PCR testi neticesinde biri sporcu kafilemizden 3 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Kurallar gereği temas riski sebebi ile Hafif Kilo Erkek 4x ekibimizi yarıştan çekip kontrol altında tutmak zorunda kaldık. Pozitif çıkan arkadaşlarımız herhangi bir semptom göstermemiştir ve sağlık durumları gayet iyidir. Gerekli önlemler alınmış olup, otelde izole edilmektedirler."