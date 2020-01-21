TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig 3. Grup takımı Kelkit Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine başladı.

3 Süper Lig ekibini peş peşe saf dışı bıraktı

Kupada 4. tura yükselen Kırklareli ekibinin rakibi Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü oldu. Başkent ekibini de 1-0’lık skorla geçen GMG Kırklarelispor, son 32 turunda bir diğer Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşti.

[Fotoğraf: AA]

İki maç üzerinden oynanan bu turda yeşil-beyazlılar sahasında yapılan ilk müsabakayı 2-1 kazandı. Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3-2 mağlup olmasına rağmen deplasman gol kuralı sebebiyle rakibini eleyerek kupada son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Son 16 turunda GMG Kırklarelispor’u çok daha zorlu bir takım bekliyordu. Süper Lig’in şampiyonluk adayı takımlarından Medipol Başakşehir ile eşleşen Kırklareli ekibi ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalarak avantajı eline geçirdi.

Bugün sahasında oynadığı rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselerek tarih yazdı.

[Fotoğraf: AA]

Kendi liginde 12. sırada

Ziraat Türkiye Kupası’nda doludizgin giden GMG Kırklaelispor, TFF 2. Lig’de ise iyi günler geçirmiyor.

Yeşil-beyazlılar ligde şu ana kadar geride kalan 19 haftada topladığı 23 puan ile 12. sırada yer alıyor. Kırklareli ekibi ligde play-off barajının en altındaki İnegölspor’un 8 puan gerisinde bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kadrosunda tanıdık isimler var

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor’un kadrosunda büyük takımların altyapılarında yetişmiş oyuncular da dikkat çekiyor.

Yeşil-beyazlıların kadrosunda Trabzonspor altyapılı 4, Fenerbahçe’den 2 ve Galatasaray’dan 1 oyuncu bulunuyor.

GMG Kırklarelispor’un kadrosunda bulunan büyük takım patentli oyuncular şu şekilde:

Trabzonspor: İbrahim Demir, Burak Sürmeli, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir

Fenerbahçe: Görkem Bitin, Caner Koca

Galatasaray: Malik Karaahmet

[Fotoğraf: AA]

Teknik direktör Bilgin Erdem 2010’dan beri takımın başında

GMG Kırklarelispor’un kupadaki başarısında önemli pay sahiplerinden teknik direktör Bilgin Erden takımın başında 2010 yılından beri bulunuyor.

49 yaşındaki teknik adam 2010 yılında takımın başına geçti ve yeşil-beyazlıları 1 sene sonra TFF 3. Lig’den TFF 2. Lig’e çıkarmayı başardı.

Düzenli olarak her sene takımını Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarıştıran Erden, bu sene ise öğrencileriyle birlikte kupada 3 Süper Lig ekibini peş peşe devirerek dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: DHA