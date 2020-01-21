Kupanın "süper" takımı Kırklarelispor21 Ocak 2020 Salı 19:35 - Son Güncelleme
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig takımı GMG Kırklarelispor tarih yazıyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig 3. Grup takımı Kelkit Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine başladı.
3 Süper Lig ekibini peş peşe saf dışı bıraktı
İki maç üzerinden oynanan bu turda yeşil-beyazlılar sahasında yapılan ilk müsabakayı 2-1 kazandı. Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3-2 mağlup olmasına rağmen deplasman gol kuralı sebebiyle rakibini eleyerek kupada son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Son 16 turunda GMG Kırklarelispor’u çok daha zorlu bir takım bekliyordu. Süper Lig’in şampiyonluk adayı takımlarından Medipol Başakşehir ile eşleşen Kırklareli ekibi ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalarak avantajı eline geçirdi.
Bugün sahasında oynadığı rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselerek tarih yazdı.
Kendi liginde 12. sırada
Ziraat Türkiye Kupası’nda doludizgin giden GMG Kırklaelispor, TFF 2. Lig’de ise iyi günler geçirmiyor.
Yeşil-beyazlılar ligde şu ana kadar geride kalan 19 haftada topladığı 23 puan ile 12. sırada yer alıyor. Kırklareli ekibi ligde play-off barajının en altındaki İnegölspor’un 8 puan gerisinde bulunuyor.
Kadrosunda tanıdık isimler var
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor’un kadrosunda büyük takımların altyapılarında yetişmiş oyuncular da dikkat çekiyor.
Yeşil-beyazlıların kadrosunda Trabzonspor altyapılı 4, Fenerbahçe’den 2 ve Galatasaray’dan 1 oyuncu bulunuyor.
GMG Kırklarelispor’un kadrosunda bulunan büyük takım patentli oyuncular şu şekilde:
Trabzonspor: İbrahim Demir, Burak Sürmeli, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir
Fenerbahçe: Görkem Bitin, Caner Koca
Galatasaray: Malik Karaahmet
Teknik direktör Bilgin Erdem 2010’dan beri takımın başında
GMG Kırklarelispor’un kupadaki başarısında önemli pay sahiplerinden teknik direktör Bilgin Erden takımın başında 2010 yılından beri bulunuyor.
49 yaşındaki teknik adam 2010 yılında takımın başına geçti ve yeşil-beyazlıları 1 sene sonra TFF 3. Lig’den TFF 2. Lig’e çıkarmayı başardı.
Düzenli olarak her sene takımını Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarıştıran Erden, bu sene ise öğrencileriyle birlikte kupada 3 Süper Lig ekibini peş peşe devirerek dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: DHA