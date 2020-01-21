Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında antrenman sırasında sol omzundan yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Taha'yı evinde ziyaret etti.

Taha Akgül'ün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Milli güreşçinin sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Taha kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ve sağlık durumu hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi veren Taha Akgül, Tokyo 2020'ye hazırlanmak için 3 aylık süresinin olacağını bildirdi. Taha, desteklerinden dolayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA