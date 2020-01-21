Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde 10 kilometre klasik teknik yarışmasında Hamza Dursun, 5 kilometre klasik teknik yarışmasında ise Ayşenur Duman gümüş madalya elde etti.

[Fotoğraf: DHA]

Organizasyonun ikinci gününde ise sprint yarışmalarında erkeklerde Yusuf Emre Fırat gümüş, Hamza Dursun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Çocuk Kupası yarışmalarında ise İrem Dursun klasik yarışmada altın, sprint yarışmasında ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA