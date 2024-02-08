Kupada son çeyrek finalist Beşiktaş oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.
1-0 geriye düşen Beşiktaş, Akdeniz ekibini 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 71 ve 88. dakikalarda Jackson Muleka'dan geldi. Antalyaspor'un tek golünü 30. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert şutunu kaleci kornere çeldi.
16. dakikada Umut Meraş’ın soldan altıpas içine ortasında Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
GOL - 30. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza alanı içine ortasında Btytqi topu ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada Bünyamin’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Buksa’nın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
50. dakikada Safuri’nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında Buksa’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
61. dakikada Muleka’nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rashica’nın sert şutu kaleyi bulmadı.
GOL - 71. dakikada Rashica’nın sağ kanattan altpas içine ortasında Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
GOL - 88. dakikada Cenk Tosun’un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Muleka, kaleciyi de geçtikten sonra topu boş filelere yolladı. 1-2
Bu sonuçla siyah-beyazlılar çeyrek finale yükseldi.
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri (Assombalonga dk. 89), Saric (Erdoğan Yeşilyurt dk. 74), Bytyqi (Erdal Rakip dk. 74), Adam Buksa
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Serkan Emrecan Terzi dk. 46), Amartey, Fedson Fernandes, Rashica (Tayfur Bingöl dk. 85), Ante Rebic (Muleka dk. 46), Semih Kılıçsoy (Worral dk. 90+4), Cenk Tosun
Gol: Bytyqi (dk. 30) (Antalyaspor), Muleka (dk.71 ve 88) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Semih Kılıçsoy, Amartey, Cenk Tosun, Muleka (Beşiktaş), Kaluzinski, Bünyamin Balcı, Buksa (Antalyaspor)
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil