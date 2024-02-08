Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta Romanya'ya gidecek milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Nebi Uzun, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda Taha Akgül.