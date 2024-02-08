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Spor
AA 08.02.2024 22:04

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edece Serbest Güreş Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta Romanya'ya gidecek milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Nebi Uzun, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda Taha Akgül.

 


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