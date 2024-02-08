Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta Romanya'ya gidecek milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Nebi Uzun, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda Taha Akgül.
Romanya’nın Bükreş kentinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan serbest stil milli takım kadrosu açıklandı.https://t.co/iv0cIeu4WJ pic.twitter.com/nDlyGIiuAo— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) February 8, 2024