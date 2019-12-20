Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.

Büyükaydın: VAR sistemi devreye girecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kura çekiminde yaptığı açıklamada VAR sisteminin devreye gidereceğini söyledi.

"Kupa seyir zevki yüksek müsabakalar izlemeye bizleri itiyor. Hedefe yaklaştıkça ciddi mücadeleler, zevkli oluyor. Çeyrek finale çok az kaldı. Kupada oynanan maçlarda, takımlarımız kupaya önem verdiklerini ortaya koydukları mücadelelerle göstermiş oldular. Alt liglerden 2 takım kupada bir üst tura çıktılar. B.B Erzurumspor ve Kırklarelispor. Bu turdan itibaren VAR sistemi devreye girecek. Bundan sonra daha az hataların olduğu müsabakaları izleyeceğiz."

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş mücadeleleri ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

İşte son 16 tur eşleşmeleri:

Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş

[Fotoğraf: TFF]

Kaynak: TRT Haber, AA