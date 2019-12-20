6 haftalık galibiyet serisi geçen hafta BtcTURK Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle bozulan Beşiktaş, Kadıköy'den üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Taktik çalışmalarda Fenerbahçe derbisinin provasını yapan Teknik direktör Abdullah Avcı, Victor Ruiz ve N’Koudou’nun 11’de olup olmayacağına maç günü karar verecek.

Siyah beyazlı ekibin kalesini her zamanki gibi Loris Karius koruyacak. Savunmada,Gökhan Gönül, Vida, Roco ve Rebecho’nun görev yapması bekleniyor.

Abdullah Avcı, orta sahanın sağında Diaby, solunda ise Caner Erkin'i oynatmayı planlıyor.

N’Koudou’nun fiziksel performansına göre Caner, sol bekte Rebocho'nun yerine de oynayabileceği belirtiliyor.

Orta sahada Atiba-Elneny ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adam, 10 numara pozisyonunda ise Adem Ljajic'e görev verecek.

Beşiktaş'ın en büyük gol umudu ise yine Burak Yılmaz olacak. Sakatlıkları devam eden Dorukhan ve Douglas bu maçta da forma giyemeyecek.

Kaynak: TRT SPOR