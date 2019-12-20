Süper Lig'de ve 1. Lig'de haftanın programı20 Aralık 2019 Cuma 09:23 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 09:28
Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
21 Aralık Cumartesi:
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
TFF 1. Lig
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)
22 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen)
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
Kaynak: AA