Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin 11’i büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Ersun Yanal, bazı mevkilerde ise henüz kararını vermedi.

Kalede Altay Bayındır, stoperde ise Serdar Aziz'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Serdar’ın yanında ise Jailson veya Zanka ikilisinden biri şans bulacak. Sağ bekte Isla, sol bekte ise Dirar’ın forma giymesi bekleniyor.

Orta sahada Emre ve Gustavo'ya görev verecek olan Yanal, bu oyuncuların önündeki üçlüyü netleştirmedi.

Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan forma giyme ihtimali yüksek futbolcular. Max Kruse veya Deniz Türüç de Beşiktaş karşısında sahada olacak.

İleri uçta ise takımın vazgeçilmez futbolcusu Vedat Muriç oynayacak.

Sakatlıkları bulunan; Sadık, Zajc, Moses ve Hasan Ali’nin yanı sıra cezalı Rodrigues de maç kadrosunda yer almayacak.

Kaynak: TRT SPOR