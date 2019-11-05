Spor
Kupada kura heyecanı05 Kasım 2019 Salı 10:01 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:10
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur